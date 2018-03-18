Mercedes рассматривает вероятность ухода Хэмилтона в Ferrari

Руководитель команды Формулы-1 Mercedes Тото Вольфф не исключил вероятности ухода Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Но это может случиться только по истечении его нынешнего контракта:

"Льюис — лучший гонщик современного поколения. Так что, конечно, мне бы хотелось его сохранить в составе команды как можно дольше. После истечения нынешнего соглашения у него еще останется время как минимум на один контракт, а Ferrari по-прежнему привлекательна для любого пилота. Но вместе с тем Льюис счастлив в Mercedes. У нас достаточно прямые отношения, хотя в ходе сезона, конечно, они могут стать напряженнее".

Нынешний контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2018. Ходят разговоры о подписании нового трехлетнего соглашения, по которому гонщик будет зарабатывать 53 миллиона долларов в год (то есть - 159 миллиона в общем). Сейчас Льюису - 33 года, впереди у него еще несколько полноценных сезонов, прежде чем можно будет говорить об уходе на "заслуженный отдых".




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