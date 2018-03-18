НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что баскетболисты "Финикс Санз" на своей площадке проиграли "Голден Стэйт Уорриорз". Игра в Финиксе завершилась поражением хозяев со счетом 109:124 (34:30, 26:22, 25:42, 24:30). В составе "Уорриорз" на паркете выделялись Дрэймонд Грин, сделавший дабл-дабл (25 очков и 11 подборов). У "Финикса" самым результативным стал Джош Джексон, в активе которого 36 очков. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень начал матч в стартовой пятерке, отыграв чуть менее 17 минут. На его счету пять очков и девять подборов.

"Финикс" потерпел восьмое поражение подряд и занимает последнее место в таблице Западной конференции.