?Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC

Поединок против Мехди Амара продлился 12 раундов и завершился победой по очкам.

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) победил француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Украинец считался фаворитом боя, однако закончить его раньше времени не сумел, хотя имел некоторое преимущество. Поединок продлился все 12 раундов, а по его итогам судьи единогласно назвали победителем боя Гвоздика, пишет SportArena.

После этого промежуточного боя украинский боксер получил право побороться за настоящий чемпионский пояс, который принадлежит с 2013 года Адонису Стивенсону. Он его будет защищать 19 мая в бою с Баду Джеком. С победителем этого боя Гвоздик встретится в битве за пояс чемпиона WBC.