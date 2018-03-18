Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC
Поединок против Мехди Амара продлился 12 раундов и завершился победой по очкам.
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) победил француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Украинец считался фаворитом боя, однако закончить его раньше времени не сумел, хотя имел некоторое преимущество. Поединок продлился все 12 раундов, а по его итогам судьи единогласно назвали победителем боя Гвоздика, пишет SportArena.
После этого промежуточного боя украинский боксер получил право побороться за настоящий чемпионский пояс, который принадлежит с 2013 года Адонису Стивенсону. Он его будет защищать 19 мая в бою с Баду Джеком. С победителем этого боя Гвоздик встретится в битве за пояс чемпиона WBC.
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