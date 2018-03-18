Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC

Поединок против Мехди Амара продлился 12 раундов и завершился победой по очкам.

?Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) победил француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Украинец считался фаворитом боя, однако закончить его раньше времени не сумел, хотя имел некоторое преимущество. Поединок продлился все 12 раундов, а по его итогам судьи единогласно назвали победителем боя Гвоздика, пишет SportArena.

После этого промежуточного боя украинский боксер получил право побороться за настоящий чемпионский пояс, который принадлежит с 2013 года Адонису Стивенсону. Он его будет защищать 19 мая в бою с Баду Джеком. С победителем этого боя Гвоздик встретится в битве за пояс чемпиона WBC.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сандлер: Гвардиола может многому меня научитьСандлер: Гвардиола может многому меня научить
Санжар: Эта победа далась совсем нелегко. ФутболСанжар: Эта победа далась совсем нелегко. Футбол
"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур
Лангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятностиЛангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятности
"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  "Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Стали известны первые полуфиналисты самого старейшего футбольного турнира в миреСтали известны первые полуфиналисты самого старейшего футбольного турнира в мире
Германия выиграла малый Хрустальный глобус в женской эстафетеГермания выиграла малый Хрустальный глобус в женской эстафете
Черноморец - Сталь - 0:1: Обзор матчаЧерноморец - Сталь - 0:1: Обзор матча
Мончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. ФутболМончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. Футбол
Молодежный чемпионат мира 2019 года пройдет в ПольшеМолодежный чемпионат мира 2019 года пройдет в Польше
Волейбольная Суперлига: стали известны пары плей-оффВолейбольная Суперлига: стали известны пары плей-офф
Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках в сезоне 2017/18Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках в сезоне 2017/18
Джима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в ХолменколленеДжима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в Холменколлене
Чемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедесталаЧемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедестала
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
Последние новости
Подгружаем последние новости