Грачев: наконец-то мы начали выбираться с самых низов. Футбол

Центрбек "Стали" Глеб Грачев – о пятой в сезоне победе "сталеваров", на этот раз в гостях, над "Черноморцем", в 24-м туре УПЛ (1:0).

– Глеб, "Сталь" побеждает второй матч подряд и уходит с 12-й строчки турнирной таблицы. Обыгран "Черноморец". Каковы твои впечатления от этого матча?

– Впечатления положительные. Наконец-то мы начали выбираться с самых низов турнирной таблицы. Рады все – футболисты, руководство клуба. Чего ждал от "Черноморца"? Ждал бой! Каждый из трех матчей, которые мы провели в этом сезоне с "моряками" можно было бы охарактеризовать словом "бой". Сегодняшний - не стал исключением. Мы бились! Рад, что получилось добиться положительного результата.

– Пять игр после зимних сборов позади. Три из них завершились победой. Можно сказать, что турецкий период подготовки не проходит даром?

– Конечно. Сборы всегда идут во благо. Во время подготовки игроки входят в форму. Для меня, наверное, это особенно актуально после приснопамятной осенней травмы. Необходимо было набирать нужные кондиции. И зимние сборы в Турции этому просто здорово поспособствовали.