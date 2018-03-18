НХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную серию

Десять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-18. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Чикаго" - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Дубль Николя Баптиста помог "Баффало" обыграть "Чикаго". При этом Джек Айкел отметил возвращение на лед голевой передачей. По шайбе в ворота "Блэхокс" отправили Райан О'Райли, Бенуа Пуйо и Сэм Райнхарт.

"Флорида" - "Эдмонтон" - 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

"Флорида" отдалилась от зоны плей-офф Восточной конференции, проиграв на своей площадке "Эдмонтону". Победу "Ойлерз" принесли шайбы Райана Ньюджент-Хопкинса, Коннора Макдэвида, Адама Ларсона и Тая Рэтти.

"Лос-Анджелес" - "Нью-Джерси" - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

"Нью-Джерси" закрепился в зоне плей-офф Восточной конференции, обыграв "Лос-Анджелес". При этом голкипер "Дэвилз" Кит Кинкейд отразил за матч 38 бросков, сделав первый шатаут в сезоне. Михаэль Грабнер забил в меньшинстве. Напарника по команде точными бросками поддержали Нико Хишир и Майлз Вуд.

"Тампа" - "Бостон" - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

23 сэйва голкипера "Бостона" Туукки Раска помогли "Бостону" обыграть "Тампу" и сократить отставание от "Молний" в Атлантическом дивизионе до 2-х очков. По шайбе в ворота соперников отправили Давид Пастрняк, Дэвид Беккес и Райли Нэш.

"Торонто" - "Монреаль" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

33 сэйва Кертиса Макэлинни помогли "Торонто" одолеть "Монреаль". Этот шатаут стал для голкипера третьим в сезоне и 8-м в карьере. Четвертую победу кряду "Кленовым листьям" принесли точные броски Уильяма Нюландера, Каспери Капанена, Назима Кадри и Андреаса Джонсона.

"Коламбус" - "Оттава" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Седьмую победу ряду одержал "Коламбус", закрепившись в зоне плей-офф Восточной конференции. По шайбе в ворота соперников отправили Бун Дженнер и Маркус Нутиваара, а голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил за матч 22 броска по воротам.

"Каролина" - "Филадельфия" - 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)

"Филадельфия" отправила 4 шайбы в ворота "Каролины" в третьем периоде поединка, одержав важную победу, благодаря чему поднялась на третье место в Столичном дивизионе. Точными бросками в составе победителей отметились Трэвис Конечны, Якуб Ворачек, Валтери Филлпула и Майкл Раффл.

"Сент-Луис" - "Рейнджерс" - 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Точный бросок Брэйдена Шенна на 2-й минуте овертайма принес "Сент-Луису" победу над "Рейнджерс". Точными бросками в составе победителей отметились Алекс Пьетранджело (дважды) и Никита Сошников.

"Аризона" - "Миннесота" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Точные броски Маркуса Фолиньо и Эрика Стаала в третьем периоде поединка принесли "Миннесоте" победу над аутсайдером лиги "Аризоной". Счет в матче, реализовав численное преимущество, открыл Нино Нидеррайтер. Гол престижа за Клейтоном Келлером.

"Ванкувер" - "Сан-Хосе" - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Дубль Тимо Мейера помог "Сан-Хосе" обыграть "Ванкувер". По шайбе в ворота "Кэнакс" отправили Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Томаш Хертль.