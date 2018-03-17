Абрамович может лишиться "Челси", - The Times. Футбол

Одним активом у Абрамовича может стать меньше

У роSSийского бизнесмена Романа Абрамовича, который владеет лондонским "Челси", могут конфисковать футбольный клуб.

Власти Великобритании готовят закон о санкциях против россиян, замешанных в коррупции. Если будет доказано, что Абрамович приобрел активы в Англии нечестным путем, то он может лишиться их, информирует The Times.

Одним из таких активов и является "Челси", которым экс-губернатор Чукотского автономного округа владеет с 2 июля 2003 года.

Ранее стало известно, что в Великобритании рассматривают вопрос о бойкоте Чемпионата мира-2018 в РоSSии.