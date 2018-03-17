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2018-03-17
"Верес" получит аттестацию УЕФА. Футбол
«Верес» близок к завершению аттестации на участие в еврокубках в следующем сезоне.
Клуб подал документы в УЕФА и получил одобрение.
Фото: veres.club
Незавершенным пока является требование по развитию клубного детско-юношеского футбола, но «Верес» уже готовит договор о сотрудничестве с несколькими детскими школами в Ровно и Костополе.
Клуб заявит «Арену-Львов» для проведения матчей в еврокубках.
Сейчас «Верес» идет на 6-м месте в чемпионате Украины.
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