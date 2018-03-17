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"Верес" получит аттестацию УЕФА. Футбол «Верес» близок к завершению аттестации на участие в еврокубках в следующем сезоне. Клуб подал документы в УЕФА и получил одобрение. Фото: veres.club Незавершенным пока является требование по развитию клубного детско-юношеского футбола , но «Верес» уже готовит договор о сотрудничестве с несколькими детскими школами в Ровно и Костополе. Клуб заявит «Арену-Львов» для проведения матчей в еврокубках. Сейчас «Верес» идет на 6-м месте в чемпионате Украины. Sport Arena

Спорт-Экспресс

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