Стали известны первые полуфиналисты самого старейшего футбольного турнира в мире

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Англии

Состоялись первые четвертьфинальные поединки самого старейшего футбольного турнира в мире – Кубка Англии.

Лондонский "Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл на выезде "Суонси" со счетом 3:0. Дублем отличился датчанин Кристиан Эриксен, а также аргентинец Эрик Ламела.

Вторым полуфиналистом стал "Манчестер Юнайтед"», который на припорошенном снегом «Олд Траффорд» переиграл дебютантов Английской Премьер-Лиги клуб "Брайтон" 2:0.

Сперва на 37-й минуте Наманья Матич буквально вложил мяч в голову своему партнеру Ромелу Лукаку 1:0. А под занавес поединка сам серб замкнул кросс Эшли Янга со штрафного 2:0.

В воскресенье состоятся еще два матча стадии 14 финала. Сенсация турнира, выступающий в Лиге Один "Уиган" на "Ди-дабл-ю Стэдиуме" принимает "Саутгемптон", а чемпион Англии позапрошлого года "Лестер" постарается на своем поле огорчить чемпиона действующего - лондонский "Челси".