Стали известны первые полуфиналисты самого старейшего футбольного турнира в мире
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Англии
Состоялись первые четвертьфинальные поединки самого старейшего футбольного турнира в мире – Кубка Англии.
Лондонский "Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл на выезде "Суонси" со счетом 3:0. Дублем отличился датчанин Кристиан Эриксен, а также аргентинец Эрик Ламела.
Вторым полуфиналистом стал "Манчестер Юнайтед"», который на припорошенном снегом «Олд Траффорд» переиграл дебютантов Английской Премьер-Лиги клуб "Брайтон" 2:0.
Сперва на 37-й минуте Наманья Матич буквально вложил мяч в голову своему партнеру Ромелу Лукаку 1:0. А под занавес поединка сам серб замкнул кросс Эшли Янга со штрафного 2:0.
В воскресенье состоятся еще два матча стадии 14 финала. Сенсация турнира, выступающий в Лиге Один "Уиган" на "Ди-дабл-ю Стэдиуме" принимает "Саутгемптон", а чемпион Англии позапрошлого года "Лестер" постарается на своем поле огорчить чемпиона действующего - лондонский "Челси".
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