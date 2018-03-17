Сергей Кузьмик: финал - это праздник в каком-то смысле

Уже завтра 18 марта на льду дружковской арены "Альтаир" состоится первый матч финальной серии Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Кременчуком". Отметим, что в прошлом сезоне эти же команды также разыграли между собой звание чемпиона Украины. Cвоими воспоминаниями поделился Сергей Кузьмик, в прошлом финале игравший в свитере "Кременчука".

- Финал – это праздник в каком-то смысле. Не каждому коллективу удается попасть туда. С другой стороны, на таком уровне любая ошибка может повлиять на исход матча, так что очень важно соблюдать спокойствие и делать свою работу.

- У вас было время на подготовку – как-то меняли свои тренировки, глядя на вторую полуфинальную серию?

- Пару моментов мы обсуждали тогда. Но у нас была команда профессионалов – каждый знал, что делать. Я считаю, что в финале на первое место выходит команда.

У нас сейчас хороший коллектив, так что я думаю, у нас в этой серии все получится. Мы готовимся очень хорошо. К тому же, я смотрел параллельную полуфинальную серию. Был немного удивлен результатом, если честно, но это плей-офф – здесь все немного отличается от регулярного чемпионата.

- А чем именно отличается?

- Видите, как все получилось у "Белого Барса" и "Кременчука"? Вроде в регулярке "Барс" побеждал, но там команда моложе, чем у "горожан", и в плей-офф, мне кажется, у команды появился какой-то страх – страх ошибиться, боязнь того, что игра не пойдет.