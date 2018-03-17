Жуниор Мораес: Надеюсь получить шанс в сборной Бразилии

Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес рассказал, что хочет играть за сборную Бразилии.

"Всегда мечтал играть за Бразилию, даже тогда, когда у меня были не лучшие моменты в карьере. Всегда ставил сборную Бразилии в качестве своей цели – для мотивации и прогресса. Надеюсь получить шанс.

Очень сложно думать о том, чтобы отказаться от сборной Бразилии. Я еще ничего не решил, но знаю, что у меня есть возможность натурализации. До сих пор не могу принять решения", – сказал Мораес.

Ранее, напомним, сообщалось, что Жуниор Мораес с большой вероятностью покинет киевский клуб и перейдет в донецкий "Шахтер". У 30-летнего форварда летом заканчивается контракт с "Динамо", а вопрос подписания соглашения с "горняками" в статусе свободного агента решен на 90 процентов.


Terrikon со ссылкой на ua.tribuna.com


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