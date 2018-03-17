Вратарь МЮ нацеливается на Кубок Англии

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро призвал своих одноклубников завершить сезон с трофеем.

"Для нас это особенно важно после неудачи в Лиге чемпионов, мы не расцениваем это (Кубок Англии - прим.) как второстепенный турнир, - приводит слова 31-летнего аргентинского стража ворот mirror.co.uk. - Мы хотим попасть в финал и победить там. Мы понимаем возросшую конкуренцию на решающей стадии турнира, но мы сосредоточены и хотим достичь нашей цели".

Сегодня в четвертьфинале турнира "МЮ" сыграет с "Брайтоном" (начало в 21:45). Ранее "Тоттенхэм" стал первым полуфиналистом Кубка Англии. В субботу "шпоры" встречались с "Суонси", которому не помог фактор своего поля.

2017-18, Кубок Англии. 1/4 финала.

"Суонси" - "Тоттенхэм" 0:3 (0:2)

Голы: Эриксен, 11 (0:1); Ламела, 45 (0:2); Эриксен, 62 (0:3)


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