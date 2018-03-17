Украинские лыжники завоевали еще две награды на Паралимпиаде

Украинская сборная получила уже 21 медаль.

На зимних Паралимпийских играх украинские лыжники Григорий Вовчинский и Максим Яровой получили серебряные и бронзовые медали соответственно. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет в Фейсбук.

Вовчинский стал вторым среди спортсменов в категории «стоя» в лыжных гонках. Он преодолел дистанцию 10 километров классическим стилем за 24 минуты 15,5 секунды и получил «серебро».

В лыжной гонке на 7,5 километров среди мужчин в категории «сидя» Яровой преодолел дистанцию за 22 минуты 39,9 секунды, получив бронзовую награду.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Григория Вовчинского у и Максима Ярового с победами на соревнованиях.

ХІІ зимние Паралимпийские игры 2018 начались 9 марта. По состоянию на 17 марта украинская сборная уже завоевала 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград).

Напомним, ранее лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018.