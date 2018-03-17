Лялька: В последней игре никто не мог себе позволить расслабиться

В воскресенье 18 марта на льду дружковской арены "Альтаир" состоится первый матч финальной серии Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Кременчуком". Отметим, что в прошлом сезоне эти же команды также разыграли между собой звание чемпиона Украины.

Перед стартом решающих матчей пресс-служба ХК "Донбасс" пообщалась с игроками дончан, которые защищали цвета одной из команд в прошлом сезоне. Ранее своими воспоминаниями поделился Илья Коренчук, сейчас же о самом ярком воспоминании той серии рассказал Виталий Лялька.

- В принципе что тогда, что сейчас настроение просто запредельное, настрой такой же. Сейчас стараемся по максимуму накопить какие-то эмоции, чтобы показать хороший хоккей и выиграть матч. Команде очень нужна эта первая победа.

- В прошлом сезоне стартовали с победы в Кременчуге – за счет чего это получилось?

- Там было действительно непросто играть – тяжеловато было дышать. Новая арена и мне, и многим ребятам понравилась – дышать стало полегче, лед на хорошем уровне, поприятнее стало играть.

В прошлом сезоне победа нам досталась тяжело. Мы настраивались на ту игру, как на последнюю – во многом за счет этого пришел результат. Сейчас важно воссоздать тот настрой – нужно выходить и доказывать в каждом матче.

- Потом было поражение в овертайме 4:3 – как команда восприняла это?

- В финале, я думаю, одна победа и одно поражение на выезде – это нормально, но для нас, для команды это было плохо. Когда ты настраиваешься на каждый матч и проигрываешь, особенно в овертайме, теряется много сил и эмоций. А тут еще по сути все заново надо начинать.

- Потом как раз было две домашние победы, и в Кременчуг ехали, ведя в серии 3:1. Настрой был закончить все уже там?

- На каждую игру мы настраивались как на последнюю, эта не стала исключением. Хотя были мысли, конечно, что хорошо бы все закончить сейчас. Но у нас было много опытных игроков, поигравших в плей-офф и выигрывавших кубки, в том числе и международные – они знали, как важно правильно настроиться перед игрой. Ну и мы, молодежь, так же смотрели на этих ребят и не позволяли себе думать об этом матче как о последнем. Мы знали, что "Кременчук" дома не отдаст нам просто так победу. Они молодцы, и дали нам настоящий бой, вернув серию в Дружковку.

- Самым запоминающимся эпизодом всего плей-офф для тебя были голы "Кривбассу", в том числе победный в овертайме или в финале что-то смогло их затмить?

- Игра дома, когда мы выиграли кубок, наверное. Тогда действительно было все: борьба, эмоции, страсть. Люди выходили на лед с травмами и все равно ложились под шайбу. Если человеку шайба попадала в травмированное колено, он выходил и продолжал бороться. Эти моменты гнали вперед всю команду, и никто не мог себе позволить расслабиться. Вот это мне запомнилось.

А тот гол в овертайме – больше заслуга Дениса Кочеткова. Когда мы проигрывали, он сказал, куда мне нужно идти, выдал пас и мне оставалось только попасть по шайбе. Благодаря этому матч перешел в овертайм.

- Как думаешь, эта финальная серия сможет сравниться по накалу с играми прошлого сезона?

- Я жду хорошей, красивой игры. Конечно каждый матч будет настоящим боем – это же финал. По настрою ситуация очень похожа на прошлый сезон, мне так кажется.