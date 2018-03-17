НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

В одном из очередных матчей регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Оклахома-Сити Тандер" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча в Оклахома-Сити, завершилась победой хозяев паркета со счетом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28. 32:29).

В составе победителей трипл-дабл сделал Расселл Уэстбрук (16 очков, 11 передач и десять подборов). У "Клипперс" дабл-дабл на счету Деандре Джордана (11 очков и 21 подбор). Отметим, что баскетболисты "Тандер" одержали пятую победу подряд.

В другом матче "Сакраменто Кингз" одержали победу над "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча в Окленде завершилась со счетом 98:93 (29:36, 28:23, 18:16, 23:18) в пользу гостей.