НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
В одном из очередных матчей регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Оклахома-Сити Тандер" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча в Оклахома-Сити, завершилась победой хозяев паркета со счетом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28. 32:29).
В составе победителей трипл-дабл сделал Расселл Уэстбрук (16 очков, 11 передач и десять подборов). У "Клипперс" дабл-дабл на счету Деандре Джордана (11 очков и 21 подбор). Отметим, что баскетболисты "Тандер" одержали пятую победу подряд.
В другом матче "Сакраменто Кингз" одержали победу над "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча в Окленде завершилась со счетом 98:93 (29:36, 28:23, 18:16, 23:18) в пользу гостей.
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17.03.2018 11:20