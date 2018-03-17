Салихамиджич: отнесемся к сопернику со всей серьезностью. Футбол

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенскому клубу предстоит сыграть с испанской "Севильей".

"В Севилье живут родители моей жены, - признался Салихамиджич в комментарии клубной пресс-службе. - Я в предвкушении матча, он будет интересным. Это непростой соперник, они выбили "Манчестер Юнайтед". Испанские команды всегда демонстрируют хороший футбол. "Севилья" обладает опытом выступлений на международном уровне, мы должны будем быть осторожны. Слабые команды не доходят до четвертьфинала. Мы отнесемся к сопернику со всей серьезностью. Если хочешь победить в Лиге чемпионов, то должен так или иначе обыгрывать всех".




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