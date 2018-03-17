Мончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. Футбол
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи высказал свое мнение о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команде предстоит встретиться с «Барселоной».
«Нельзя сказать, что нам очень повезло. Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире.
На этой стадии нет легких оппонентов, «Барселона» – фаворит, но не нужно раньше времени списывать «Рому» со счетов. Мы воодушевлены этим противостоянием. Надеюсь, сможем на равных сразиться с ними.
«Барселона» и «Ман Сити» играют на высочайшем уровне, но любой соперник был бы сложным – «Реал», «Юве», «Бавария»… Нормально, что «Барса» – фаворит, у них богатая история, но мы будем биться, это футбол. Нас ждет два матча, и мы выложимся полностью», – рассказал Мончи.
Добавим, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и Ромой состоится в Испании 4 апреля, а ответная встреча пройдет в Риме 10 апреля.
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