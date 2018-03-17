Недвед: Победа Реала над ПСЖ произвела на меня впечатление. Футбол
Бывший полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед, ныне работающий в структуре туринского клуба, прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Старой синьоре» предстоит встретиться с мадридским «Реалом».
«Нас ждут два хороших матча. Мы встретимся с командой с очень сильными игроками. Они дважды выиграли Лигу чемпионов за последние два года, их победа над «ПСЖ» произвела на меня впечатление. Мадридцы здорово сыграли в Париже, и было видно, насколько они сильны.
Противостоять такой команде будет очень нелегко, и мы могли в этом убедиться в прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Но я думаю, что в двух матчах у нас точно будут шансы.
Дисквалификация Пьянича и Бенатия ставит нас в тяжелое положение, но матчи всегда начинаются со счета 0:0. Мы проводим хороший сезон, настала очередь Дибалы творить историю «Ювентуса» и мирового футбола. Я вижу его профессиональное отношение, он может улучшить нашу ситуацию», – заявил Недвед.
Добавим, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля, а ответная игра - 11 апреля.
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