Монако по-волевому обыгрывает Лилль

"Монако" сумел обыграть на своем поле аутсайдера "Лилль" - 2:1, пропустив мяч в начале матча 30-го тура Лиги 1. Это была третья победа кряду "монгасков" в чемпионате Франции и они продолжают уверенно удерживать второе место в турнирной таблице. "Бульдоги" уже седьмой тур без победы.

Борющийся за выживание "Лилль", старался с первых минут отвечать атакой на атаку. И на 16-й минуте Лебо Мотиба после многоходовой комбинации около владений Субашича выскочил из-за спин защитников и отправил мяч мимо вратаря. После этого гости не ушли в глухую оборону, стараясь проводить острые контратаки, и Субашичу еще несколько раз пришлось спасать свою команду после выпадов "бульдогов". Поэтому гол хозяев на 44-й минуте был не совсем логичным. Маркуш Рони Лопеш со второй попытки все же пробил вратаря "Лилля" Меняна, не удержавшего мяч после удара португальца. Второй тайм уже не был таким богатым на голевые моменты. А исход встречи решил суперпас Моутинью из центра поля, которым он вывел один на один с вратарем Стевана Йоветича и форвард "Монако" красиво перебросил мяч в ворота.

Действующие чемпионы Франции набрали 66 очков, что на 14 меньше, чем у лидера "Пари-Сен-Жермен", но перед четвертым "Лионом" запас в 12 очков, хотя у "Монако" на игру больше.

2017-18, Чемпионат Франции. 2-й круг. 30-й тур.

"Монако" - "Лилль" 2:1 (1:1)

Голы: Мотиба, 16 (0:1); Рони Лопеш, 44 (1:1); Йоветич С., 61 (2:1)


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