Марко Ройс не примет участия в ближайших играх сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на предстоящие товарищеские матчи с Испанией (23 марта) и Бразилией (27 марта).

Отметим, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не был вызван в национальную команду, так как в четверг получил повреждение паха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» (0:0). По словам Лева, было принято решение не рисковать здоровьем 28-летнего Ройса, который совсем недавно вернулся в строй после серьезной травмы.

Полный состав сборной Германии:

вратари: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Кевин Трапп («ПСЖ»);

защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – «Бавария»), Йонас Хектор («Кельн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Марвин Платтенхардт («Герта»);

полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Юлиан Брандт («Байер»), Леон Горецка («Шальке»);

нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Сандро Вагнер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия» Мёнхенгладбах).