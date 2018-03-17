Хуммельс: Севилья намного сильнее, чем может показаться. Футбол

Главный тренер и футболисты "Баварии" прокомментировали результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где мюнхенскому клубу предстоит сыграть с испанской "Севильей".

Юпп Хайнкес: "Это сложный жребий. Я очень хорошо знаком с "Севильей". Они три раза подряд становились победителями Лиги Европы. Эта команда демонстрирует аккуратный, креативный футбол. После смены тренера они стали стабильнее в обороне. Я хорошо знаком с атмосферой в Севилье. Конечно, там не так как в Стамбуле, но очень похоже. Там фантастическая публика. Мы должны будем быть предельно внимательны."

Матс Хуммельс: "Я считаю, что это очень интересный жребий. Думаю, что эта команда намного намного сильнее, чем может показаться с первого взгляда. У них состав очень высокого уровня, на их стадионе их будут великолепно поддерживать. Первый матч мы играем на выезде и должны будем физически с этим справиться. Подгоняемая своими трибунами, "Севилья" будет с первых минут оказывать на нас давление. Нам предстоит упорная борьба."

Хави Мартинес: "Просто точно не будет. У "Севильи" суперкоманда очень высокого уровня, особенно это касается полузащиты. У них очень быстрые фланги, опасные нападающие. Во второй части сезона "Севилья" пока что проводит очень хорошие матчи, особенно стоит отметить игру в Манчестере. На их стадионе очень жаркая атмосфера, там очень громкие болельщики. Дома "Севилья" играет очень агрессивно, оказывает сильное давление. Мы должны будем отдать все силы."

Свен Ульрайх: "Нам мог выпасть и более сложный соперник. Это выполнимая задача. Но в предыдущие годы "Севилья" произвела фурор в Лиге Европы, три раза подряд победив в этом турнире. Они играют в аккуратный футбол через короткий пас в типичном испанском стиле. В их составе есть очень подвижные, техничные игроки. В Севилье нас будет ждать очень жаркий прием, наши испанцы нас уже об это предупредили. Мы должны будем подойти в задаче с полной концентрацией и в итоге выполнить ее."