НХЛ: Вашингтон побеждает, Вегас уступает, Нэшвилл - первый в плей-офф

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-17. Результаты всех матчей

"Вашингтон" - "Айлендерс" - 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Четвертая победа кряду позволила "Вашингтону" закрепиться на первом месте в Столичном дивизионе. По шайбе в ворота "островитян" отправили Якуб Врана, Никлас Бекстрем, Ларс Эллер, Алекс Шиассон и Ти-Джей Оши. Лидер рейтинга снайперов Алекс Овечкин закончил матч с результативной передачей.

"Оттава" - "Даллас" - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Точный бросок Майка Хофмана на 4-й минуте овертама принес победу "Оттаве" над "Далласом". По шайбе в ворота "Старз" отправили Мартин Габорик и Мэтт Дюшен. С ассистом поединок закончил форвард "Далласа" Александр Радулов.

"Калгари" - "Сан-Хосе" - 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Покер Эвандера Кейна помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари". По шайбе в ворота соперников отправили Кевуин Лабанк, Томаш Хертль и Эрик Фер.

"Колорадо" - "Нэшвилл" - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

"Нэшвилл" стал первой командой лиги, которая закрепила за собой место в плей-офф. Кроме того, "Предаторс" поднялись на первое место Центральном дивизионе.

"Анахайм" - "Детройт" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы Ника Ритчи, Дерека Гранта, Кори Перри и Райана Кесслера принесли победу "Анахайму" над "Детройтом". В составе "Красных крыльев" отличились Майк Грин и Густав Нюкевист.

"Вегас" - "Миннесота" - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

"Вегас" проиграл второй матч кряду, уступив "Миннесоте". В составе "Уайлдз" отличились Джейсон Закер, Чарли Койл, Мэтт Дамба и Зак Паризе