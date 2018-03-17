Моуринью: Не собираюсь убегать и плакать, услышав свист с трибун

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью - о критике в свой адрес после вылета от «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я принял решение прийти в эту команду, потому что мне был нужен вызов. Я мог бы работать в другой стране, где чемпионский титул был бы у меня в кармане еще до начала сезона, но я здесь. Я здесь и никуда не собираюсь уходить.

Не собираюсь убегать, исчезать или плакать из-за того, что кто-то на трибунах стадиона свистел в мой адрес. Я не буду прятаться в туннеле и сразу убегать туда. Я первым выйду из него в следующий раз. Уважаю болельщиков, но я не ничего не боюсь и не боюсь ответственности.

Понимаю, что долгие годы людям, которые меня не любят, было тяжело: «Опять он выиграл, опять он выиграл». И теперь, когда я 10 месяцев ничего не выигрывал, когда мой последний титул был завоеван 10 месяцев назад, после того, как я победил «Челси» и «Ливерпуль», я проиграл «Севилье», и теперь настал их момент счастья.

Из религии я почерпнул, что нужно радоваться удачам других, даже если это твои враги. Пусть так. Я очень счастливый человек и полностью доволен тем, кем являюсь», – приводит слова Моуринью Sky Sports.


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