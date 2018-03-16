Украинец вызван в сборную Польши по футболу

Сменивший гражданство Романчук может дебютировать в сборной Польше

Украинец вызван в сборную Польши по футболу
Тарас Романчук
Фото: jagiellonia.pl

Уроженец Ковеля, 26-летний полузащитник «Ягелонии» Тарас Романчук, в феврале 2017 года сменивший украинское гражданство на польское, в ближайшее время может дебютировать в составе сборной Польши.

Тарас, выступающий за белостокскую «Ягеллонию» с 2014-го года, считается одним из лучших полузащитников Экстракласы (официальное название высшей лиги чемпионата Польши), поэтому неудивительно, что главный тренер польской сборной Адам Навалка оперативно довызвал Романчука в состав национальной команды, которая готовится к двум контрольным матчам против сборных Нигерии (23 марта) и Южной Кореи (27 марта).

Отметим, что в Украине игрок никогда не играл на профессиональном уровне.


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