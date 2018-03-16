Волейбольная Суперлига: стали известны пары плей-офф

Сегодня завершился первый этап чемпионата Украины по волейболу. "Юракадемия", которая на прошлой неделе сенсационно обыграла "Барком-Кажаны", сумела и в этот раз пополнить свою копилку. Если в четверг гости из Харькова довольствовались лишь одним набранным баллом, то в пятницу завоевали полновесные три очка, не оставив шансов "Виннице" (3:0).

В битве середняков "Новатор" добыл две уверенные победы над "Сердцем Подолья", закрепившись на третьей строчке. А "Локомотив" и "Барком-Кажаны" без особого труда расправились с аутсайдерами - "Днепром" и "Буревестником" соответственно.

Таким образом, были сформированы пары плей-офф. За право сыграть в полуфинале будут бороться следующие соперники:

Локомотив (1) - Днепр (8)

Барком-Кажаны (2) - Буревестник (7)

Новатор (3) - Юракадемия (6)

МХП-Винница (4) - Сердце Подолья (5)

Встречи намечены на 24 и 28 марта . Первые поединки пройдут на площадках команд, которые ниже в турнирной таблице. Серия продолжается до двух побед. Если полуфиналистов не удастся выявить в течение двух игровых дней, то 29-го марта состоятся решающие матчи. Принимающей стороной выступят коллективы, завершившие первый этап на более высоких позициях.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига. 14-й тур:

15 марта

МХП-Винница - Юракадемия - 3:2 (25:27, 25:20, 25:12, 23:25, 15:10)

Новатор - Сердце Подолья - 3:0 (26:24, 25:18, 25:19)

Барком-Кажаны - Буревестник - 3:0 (25:16, 25:12, 25:16)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)

16 марта

МХП-Винница - Юракадемия - 0:3 (16:25, 23:25, 23:25)

Новатор - Сердце Подолья - 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 25:17)

Барком-Кажаны - Буревестник - 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:21)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:13, 25:21, 25:13)

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 28 23 5 66 (73/29) 2. Барком-Кажаны 28 20 8 61 (72/36) 3. Новатор 28 18 10 55 (63/43) 4. МХП-Винница 28 17 11 50 (63/49) 5. Сердце Подолья 28 17 11 49 (60/45) 6. Юракадемия 28 11 17 31 (45/64) 7. Буревестник 28 3 25 14 (28/78) 8. Днепр 28 3 25 10 (20/80)