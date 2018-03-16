Антонио Конте: Варди - умный игрок. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о подготовке "синих" к поединку 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера". Коуч лондонцев отдал должное нападающему "лис" Джейми Варди.

- Было обидно вылетать из Лиги Чемпионов, особенно после двух хороших матчей с "Барселоной", но это футбол, это жизнь, - отметил Конте в интервью клубной пресс-службе. - Теперь нам предстоит сыграть в другом турнире, мы должны подойти к матчу с уверенностью в своих силах и постараться пройти дальше. Это выдающийся турнир - старейший футбольный турнир в мире. В прошлом сезоне мы хорошо в нем выступили и добрались до финала на "Уэмбли". Сейчас же у нас есть возможность выйти в полуфинал.

Будет нелегко. У "Лестера" хорошая команда, два года назад они выиграли титул АПЛ. В их составе собрано несколько талантливых игроков с хорошими способностями. Они привыкли много сражаться. В домашнем матче с ними нам пришлось непросто, потому что они оказывали на нас серьезное давление и много двигались.

Нейтрализация Варди? Наш специальный план заключается в том, чтобы хорошо обороняться. Разумеется, мы мы знаем о возможностях Варди. Это умный игрок. Он очень хорошо и своевременно вырывается на свободное пространство при атаках. Мы также должны очень внимательно сыграть с Ихеаначо и Окадзаки, если они решат выпустить этих игроков.




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