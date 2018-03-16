Манчестер Юнайтед переподписал Маркоса Рохо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заключил новое соглашение с британским коллективом. Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", контракт подписали до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

Данное событие весьма обрадовало наставника МЮ Жозе Моуринью: "Маркос продемонстрировал серьёзный прогресс в течение последних сезонов, он всегда отличается своим профессионализмом. Да, Рохо был вынужден пропустить наши последние матчи из-за травмы, но сейчас он упорно трудится, чтобы поскорее вернуться на поле. Он готов отдать все силы ради успеха нашей команды. Я рад, что мы договорились о новом контракте".

Отметим, что Рохо, выступающий на "Олд Траффорд" с 2014-го, принял участие в 7 встречах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Аргентинец пропустил старт сезона из-за проблем с коленом.


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