Кайоде: Моя задача - забивать голы и максимально помогать Шахтеру. Футбол

Нападающий «оранжево-черных» Оларенважу Кайоде ответил на вопросы журналистов.

– Я очень впечатлен тем, что нахожусь здесь. Рад быть игроком «Шахтера»! В какой-то степени осуществилась моя мечта, ведь я давно следил за клубом – он фантастический. И футболисты здесь великолепные. Моя задача – усердно трудиться и помочь «горнякам».

– Какие у тебя лучшие качества?

– Наверное, все. Если ты не совершенен в своих навыках, важно работать над собой, получать знания у тренера, понимать, как играет команда, и становиться лучше в тактическом плане. Все это помогает показывать себя на должном уровне.

– Насколько непривычно заниматься на морозе?

– Нормально. Это футбол, никаких проблем.

– В Украине многие настолько плотно играют с «Шахтером» в обороне, что у форвардов почти не остается пространства, и все могут решить только коллективные действия. Готов к этому?

– Да, неоднократно сталкивался с такими соперниками. Я не вижу в этом проблемы. Буду максимально сконцентрирован, чтобы проявить себя как можно лучше.

– Знаешь, что раньше в «Шахтере» выступал Джулиус Агахова? Мог бы сравнить себя с ним?

– Джулиус – прекрасный нападающий и хороший человек. Но не думаю, что мы одинаковы. У каждого есть определенные качества. Я работаю и с нетерпением жду момента, когда продемонстрирую свои.

– Какую цель поставил перед собой?

– Очень хочется участвовать в Лиге чемпионов. А задача у меня одна – забивать голы и максимально помогать «Шахтеру» в коллективной игре.


Terrikon со ссылкой на ФК "Шахтер"


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