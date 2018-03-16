Команда Формулы 1 будет рекламировать шлёпанцы

Ноу-хау от "Макларен"

Команда Формулы 1 будет рекламировать шлёпанцы
Фото: /twitter.com/McLarenF1

Британская команда Формулы 1 "Макларен" стала первым участником чемпионата мира, кто использовал обязательную с этого года систему защиты головы Halo, в качестве площадки для рекламных логотипов.

В "McLaren" объявили о подписании спонсорского контракта на Гран При Австралии с компанией "Gandys" – британским производителем одежды, экипировки и аксессуаров. Логотипы компании будут размещены на защите головы Halo. Кроме того, Gandys выпустит пляжные тапочки с логотипом команды, все средства от продажи которых пойдут благотворительному фонду "Сироты для сирот".

Фото: /twitter.com/McLarenF1


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