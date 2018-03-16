Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках в сезоне 2017/18

И по этому показателю лидирует чемпион страны – «Шахтер»

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в розыгрыше Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Суперкубке.

Согласно данным официального сайта УЕФА , все украинские команды заработали в еврокубках 35,1 млн евро.

Донецкий «Шахтер» суммарно заработал 24,7 млн евро, включая 6 млн евро за четыре победы на групповом этапе и столько же - за выход в 1/8 финала.

Киевское «Динамо» заработало 6,4 млн евро, включая 2,6 млн евро за успешное участие в группе Лиге Европы, 0,5 млн евро - за 1/16 финала, 0,75 млн евро - за 1/8 финала. Также киевский клуб получит 0,260 млн евро в качестве выплаты за непопадание в Лигу Чемпионов и бонус за третий квалификационный раунд ЛЧ – 0,42 млн евро.

Бюджет луганской «Зари» пополнится суммой в размере 3,32 млн евро за участие в групповом раунде Лиги Европы.

За участие в третьем отборочном раунде и раунде плей-офф Лиги Европы «Александрия» получит в сумме 0,48 млн евро.

«Олимпик» заработал 0,235 млн евро за участие в третьем отборочном раунде ЛЕ.