Украинец Тарас Романчук вызван в сборную Польши. Футбол

Полузащитник Тарас Романчук может в самое ближайшее время дебютировать в составе сборной Польши. 26-летний футболист, который с 2014 года защищает цвета польской "Ягеллонии", считается одним из лучших полузащитников Экстракласы. Сам Романчук немногим ранее заявлял, что готовится принять польское гражданство и не против вслед за этим попробовать свои силы в бело-красной сборной.

В начале этого года все юридические формальности были улажены: в феврале Романчук стал гражданином Польши, а на этой неделе получил удостоверение личности. Вслед за этим главный тренер польской сборной Адам Навалка включил полузащитника "Ягеллонии" в состав команды, которая готовится к двум контрольным матчам - против сборных Нигерии (23 марта) и Южной Кореи (27 марта).

Напомним, что сборная Польши попала в число участников финального турнира ЧМ по футболу 2018. Соперниками "бело-красных" на стадии группового турнира стали сборные Колумбии, Сенегала и Японии.




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