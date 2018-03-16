Украинец Тарас Романчук вызван в сборную Польши. Футбол

Полузащитник Тарас Романчук может в самое ближайшее время дебютировать в составе сборной Польши . 26-летний футболист, который с 2014 года защищает цвета польской "Ягеллонии", считается одним из лучших полузащитников Экстракласы. Сам Романчук немногим ранее заявлял, что готовится принять польское гражданство и не против вслед за этим попробовать свои силы в бело-красной сборной.

В начале этого года все юридические формальности были улажены: в феврале Романчук стал гражданином Польши , а на этой неделе получил удостоверение личности. Вслед за этим главный тренер польской сборной Адам Навалка включил полузащитника "Ягеллонии" в состав команды, которая готовится к двум контрольным матчам - против сборных Нигерии (23 марта) и Южной Кореи (27 марта).