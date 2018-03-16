Для Паулу Фонсеки было важно поднять престиж Украины в Лиге чемпионов. Футбол
Паулу Фонсека, в целом, удовлетворен выступлением "Шахтера" в Лиге Европы. Об этом он заявил сегодня на открытой тренировке "Шахтера" в Киеве.
- Хочу напомнить, что мы вышли из очень сложной группы. После жеребьевки немногие верили, что мы и в Лигу Европы-то сможем выйти. Но "Шахтер" сделал то, чего от него не ожидали. Мы показали уверенную игру, победили во всех домашних матчах в Харькове. Поражение от "Ромы" было тоже при хорошей игре. Все решила одна-единственная ошибка. При этом, дома, в Харькове, мы вполне могли победить с более крупным счетом и решить все вопросы еще тогда.
Хочу отметить еще одну важную вещь. Не стоит оценивать выступление команды только по результатам матчей. Мы не только продемонстрировали имидж "Шахтера", но также показали, каким может быть футбол в Украине. Я думаю, та игра, которую мы демонстрировали в Лиге чемпионов, подняла престиж украинского футбола.
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