Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Футбол
Дорога в Киев проходит через Ньон
В швейцарском Ньоне в Штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Жеребьевка, в которой принял участие посол Лиги Чемпионов-2018 Андрей Шевченко, определила следующие пары:
- "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
- "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)
- "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)
- "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
Первые матчи состоятся 3 и 4 апреля на полях команд, указанных первыми. Ответные поединки пройдут спустя неделю - 10 и 11 апреля.
Напомним, финал Лиги-Чемпионов-2018 пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.
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