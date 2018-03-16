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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Футбол Дорога в Киев проходит через Ньон В швейцарском Ньоне в Штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов. Жеребьевка, в которой принял участие посол Лиги Чемпионов-2018 Андрей Шевченко, определила следующие пары: "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия) Первые матчи состоятся 3 и 4 апреля на полях команд, указанных первыми. Ответные поединки пройдут спустя неделю - 10 и 11 апреля. Напомним, финал Лиги-Чемпионов-2018 пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.

LB.ua

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