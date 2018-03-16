Чиканцев - лучший игрок 1/4 финала плей-офф

14 марта завершилось голосование посетителей сайта Украинской хоккейной лиги. Пользователи имели возможность отдать свой голос за лучшего игрока четвертьфинальной серии плей-офф. Команды, вышедшие в полуфинал были представлены тремя игроками, а команды, уступившие в 1/4 финала – двумя хоккеистами.

Третье место в голосовании занял голкипер МХК «Динамо» Владислав Гурко со 104 голосами (11,3%). Вторым с результатом в 174 голосов (19%) стал вратарь «Кременчука» Виталий Власенко, который по прежнему продолжает борьбу за чемпионский кубок УХЛ.

Первое место в опросе со значительным отрывом от соперников занял нападающий «Галицких Львов» Михаил Чиканцев – он набрал 296 голосов, 32,3% от общего количества. В двух матчах четвертьфинала юный форвард набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности +3. Эти матчи стали действительно успешными для 16-летнего хоккеиста, который в 39 играх "регулярки" отметился 10 (2+8) очками.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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