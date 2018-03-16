Королевская семья Дубая заинтересована в покупке "Милана", - Gazzetta dello Sport

Если это произойдет, то это будет уже третий владелец «россонери» за последний год

Королевская семья Дубая заинтересована в покупке "Милана", - Gazzetta dello Sport
Саид Аль-Фаласи
Фото: Football Italia

Член королевской семьи Дубая Саид Аль-Фаласи рассматривает возможность приобретения "Милана", сообщает Gazzetta dello Sport.

Владелец International Triangle Group может сделать предложение нынешнему президенту и совладельцу клуба, китайскому бизнесмену Ли Юнхуну предложение о выкупе "Милана", - утверждает GDS.

При этом издание акцентирует внимание на том, что ныне в бизнес-среде "Милан" считается многими как клуб, открытый для смены владельца. Связано это с проблемами "россонери" касательно рефинансирования долга перед хеджфондом Elliot Management, у которого Ли взял кредит на приобретение клуба. В случае невыполнения условий сделки, китайский владелец вынужден будет расстаться с клубом и отдать его в управление хеджфонду.

В свою очередь, известно, что УЕФА готов дать отсрочку "Милану" и отложить согласование договора по соблюдению финансового Fair Play. Ранее европейская ассоциация отказалась подписывать документ, предложенный клубом, поскольку их не устраивали ряд моментов, включая финансовую историю владельца "Милана".

Ли Юнхун приобрел "Милан" в апреле 2017 году, начав процедуру покупки еще летом 2016 года. Прежний владелец клуба - Сильвио Берлускони получил за клуб 740 млн евро.


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