НХЛ: Прайс снова вышел на лед

В четверг Кэри Прайс провел первую с 20 февраля тренировку с "Монреаль Канадиенс". В тот день голкипер получил сотрясение мозга, сообщает nhl.com.

30-летний Прайс парировал броски своих одноклубников во время утренней раскатки в тренировочном комплексе "Канадиенс", но не играл вечером против "Питтсбург Пингвинз". Матч завершился победой "Пингвинз" со счетом 5:3.

"Он впервые тренировался с командой, но это только один шаг к его возвращению в состав, - сказал тренер Клод Жюльен. - Он работал накануне в наш выходной (в среду) и пришел на тренировку сегодня, потому что хотел покататься с ребятами. Это была всего лишь короткая раскатка перед игрой. Если все будет хорошо, завтра он проведет полноценную тренировку".

"Канадиенс" на 16 очков отстают от зоны плей-офф.

Прайс (15-22-6), в среднем за матч пропускает 2,98 шайбы и парирует 90,4% бросков в этом сезоне) получил травму во втором периоде матча против "Филадельфии Флайерз" - бросок защитника Шейна Гостисбира пришелся ему в маску. "Монреаль" тогда проиграл в овертайме - 2:3.

Жюльен также сообщил, что нападающий Эндрю Шоу находится дома и поддерживает связь с врачами команды. Во вторник в матче против "Даллас Старз" (победа "Монреаля" - 4:2) его ударили в голову.

"Он чувствует себя намного лучше, чем мы ожидали, - сказал Жюльен. - Врачи постоянно следят за ним".