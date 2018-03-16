Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Красноярск

Зимняя Универсиада-2019 пройдет без участия украинских спортсменов

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что украинские спортсмены пропустят зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске.

"На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом по боксу в Сочи будем решать.

Я знаю и докладывал руководству страны про то, что есть такие проблемы - лицензии на Токио-2020. Я всё это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось бы, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало", - отмечает министр.

Кроме того, Жданов добавил, что профильное министерство не будет финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в РоSSии.

"Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными. Но если они поедут, то будем разбираться. Если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной", - акцентировал внимание спортивный функционер.

На этой неделе министр молодёжи и спорта Украины подписал приказо запрете участия украинцев в соревнованиях, проводимых на территории РоSSии.