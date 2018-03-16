"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол

Однако команда Александра Хацкевича показала в родных стенах значительно менее уверенную игру, чем неделю назад в Вечном городе - и упустила казавшийся вполне реальным шанс пробиться в четвертьфинал. Тренер киевлян считает, что посыпать голову пеплом его футболистам некогда: в воскресенье их ждет «Ворскла»…

Дмитрий ИЛЬЧЕНКО

Аншлага вчерашний матч так и не собрал, однако о временах, когда это было бы в порядке вещей, напомнил. «Билеты, билетики», - прошелестело за спиной на Троицкой площади, в ста метрах от «Олимпийского». «К кассам можно не ходить, - странный субъект в надвинутой на глаза шапке старался не встречаться взглядом. - Там ничего толкового уже не осталось. А вот у меня - места в центральных секторах, и всего за полторы цены. Это по-божески…»

Помня о том, сколько публики собрал в прошлое воскресенье матч киевлян против «Вереса», трудно было поверить в реальность ажиотажа. И тем не менее: к вечеру среды разошлись 42 тысячи билетов, а к обеду в день поединка говорили о полусотне. До 67 с копейками тысяч на матче с «Эвертоном», что с учетом отданных под технические нужды мест на стадионе и есть аншлаг, публика не дотянула, но и такая заполненность трибун радовала глаз.

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Статистика накануне пятидесятого матча «Динамо» в основной сетке Лиги Европы была не такой уж неутешительной - пусть итальянские клубы и становились в еврокубках для Киева непреодолимым барьером. Оптимизм, к примеру, вселяло то обстоятельство, что в десяти из одиннадцати случаев, начиная с выездной ничьей, динамовцы добивались нужного исхода в родных стенах, а после 2:2 - имели и вовсе абсолютный результат.

Семь домашних еврокубковых матчей без поражений и одиннадцать непосредственно в этом турнире - такой показатель, безусловно, тешил самолюбие киевских футболистов. Однако со стартовым свистком испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано все эти цифры следовало тут же выкинуть из головы. Как любят повторять в таких случаях все без исключения тренеры, каждый поединок - это отдельная история…

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Эта началась с выбора Александром Хацкевичем тактической схемы с двумя нападающими. В прошлое воскресенье он освежил ее в памяти своих футболистов в игре с ровенчанами - и, как уверяют, до последнего колебался между ней и вариантом с Артемом Бесединым впереди и крепким треугольником в середине поля. Вчера тренер продублировал последний состав по десяти позициям, выпустив, как и в Риме, на левой бровке получившего передышку Виктора Цыганкова.

Симоне Индзаги терять было нечего - и он предсказуемо сделал ставку на остроатакующий вариант с выдвинутым на передний план Чиро Иммобиле и обозначавшим свое присутствие по всему фронту атаки мобильным Фелипе Андерсоном. Тот начал с места в карьер: дальним выстрелом запустил мяч намного выше перекладины, а сместившись с правого фланга вдоль линии ворот - прострелил в Йосипа Пиварича.

- Мы ожидали от соперника агрессивного начала и, соглашусь, слишком глубоко сели на свою половину поля, - признает после матча Хацкевич. - Однако в итоге сумели сдержать стартовый натиск «Лацио» и не справились в общем лишь со стандартными положениями.

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Впервые по-настоящему публика задержала дыхание на восьмом обороте секундной стрелки: Иммобиле отозвался на длинную передачу, ворвался в штрафную, обыграл Дениса Бойко, но пущенный в пустые ворота мяч выбил с линии вчерашний именинник Тамаш Кадар. Ближе к перерыву он снова помешает итальянскому форварду забить - но заработает повреждение.

С поля венгр уйдет не без посторонней помощи, потирая заднюю поверхность бедра. Артем Шабанов вступит вместо него в игру еще до перерыва, а Хацкевич позже назовет его травму тяжелой: «Кадар почувствовал щелчок в задней мышце. Похоже, выбыл надолго…»

Почему на замену вышел Шабанов, а не более опытный Евгений Хачериди? У Хацкевича был ответ и на этот вопрос: «Должен был выйти Хачериди, но он сказал, что левого центрального защитника играть не готов».

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В ответ на острый выпад «Лацио» киевляне провели пару контратак, но Беседина сбили на подступах к штрафной, а Николаю Морозюку на прострел Цыганкова помешали отозваться сразу три защитника. Связка капитана с Томашем Кендзерой на атаку при этом практически не работала («Мы разберемся», - сказал Хацкевич), да и в обороне на правом краю случались провалы.

Будь в свою очередь точнее Иммобиле, с ходу бивший мимо цели, голевую передачу можно было бы записать в пассив неудачно скинувшего мяч головой Кадара. Чуть погодя уже Бойко окажется по силам первый выстрел «Лацио» в створ, исполненный Луисом Альберто. Он же, подав угловой, станет автором самого настоящего ассиста: Лукас Лейва, отзываясь на навес, перепрыгнет Владимира Шепелева и кивком головы в противоход вратарю отправит мяч в сетку.

Вы удивитесь, но эмоциональнее прибежавших праздновать взятие ворот к боковой линии партнеров радовался… голкипер Томаш Стракоша, пропустивший на Олимпийском стадионе в Риме от киевлян дважды.

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Могло показаться, что гости на какое-то время отдали соперникам инициативу. Киевлянам бы воспользоваться представившейся возможностью, но все, что запомнилось в этом игровом отрезке - удар Цыганкова над перекладиной. Футболисты же «Лацио», передохнув, пошли на новый штурм. Бойко кулаками вынес с линии мяч, закрученный от флажка Луисом Альберто, Фелипе Андерсон прострелом сбил с ног Иммобиле, который под занавес тайма дважды имел шанс переиграть Бойко. В одном из этих эпизодов ценой повреждения выручил Кадар…

Цыганков, насколько позволяли соперники и помогали партнеры, был в центре внимания и после перерыва. Именно после его прострела Беседин не попал в створ, пробивая головой с довольно близкого расстояния - и он сам, и публика, кажется, уже видели мяч в сетке. Чуть не воспользовался в ответ ошибкой Никиты Бурды ворвавшийся с фланга Патрик, но, стоя прямо перед воротами, умудрился запустить мяч в белый свет как в копеечку.

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Тревожнее, чем после удара чуть было не попавшего в «девятку» Луиса Альберто нам стало, когда сыгравший на выходе Бойко столкнулся с протаранившим его Штефаном Раду. Что не помешало голкиперу через минуту снова отважно выйти на мяч - тут, правда, его атаковать не стали.

Незадолго до этого Хацкевич заменил Морозюка на Дерлиса Гонсалеса, который не сказать что сильно обострил игру на правом фланге, а вскоре после - вместо Беседина выпустил все еще не до конца, показалось, готового Дьемерси Мбокани. Конголезец запомнится попыткой завершить кивком головы штрафной, исполненный Цыганковым, но счет к этому моменту (а шла 87-я минута) уже был 0:2.

После подачи очередного углового Луис Фелипе скинул мяч на дальнюю стойку - и Стефан де Врей, растянувшись в поперечном полушпагате, поверг рванувшегося в угол Бойко и как-то неуклюже попытавшегося сыграть роль защитника Мбокани в состояние шока. Голландец же вместе с партнерами бросился к скамейке, с которой в едином порыве сорвались запасные игроки «Лацио» и технический персонал итальянского клуба, включая врачей и массажистов.

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Цыганков с тридцати метров опасно пробьет со штрафного, Стракоша получит «горчичник» за совершенно бесцельную при этом счете задержку времени, а Виталий Буяльский - за фол против Марко Пароло. Этим оставшееся до конца матча время, включая четыре добавленные арбитром четыре минуты, и исчерпались…

Симоне ИНДЗАГИ, главный тренер «Лацио»:

- Доволен всеми своими игроками, которые были на поле, и даже теми, кто оставался на скамейке - они создавали необходимый эмоциональный фон. Соперник у нас был довольно приличный: «Динамо» бог знает сколько не проигрывало в еврокубках на своем поле - и уже по этой причине заслуживает уважения…

Александр ХАЦКЕВИЧ, главный тренер «Динамо»:

- Нашим футболистам не хватило международного опыта, а во внутреннем чемпионате таких поединков у нас попросту нет. Особенно это сказалось в опорной зоне, хотя, если в целом, то уровень исполнителей у «Лацио» значительно выше.

После финального свистка поблагодарил ребят. Сказал, что только в таких играх можно увидеть реальный класс наших футболистов. А грустить и посыпать голову пеплом нам попросту некогда - впереди непростой матч чемпионата с «Ворсклой»…