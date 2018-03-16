Хазенхюттль: Пришлось терпеть до последней секунды

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль рассказал о "мировой" в Санкт-Петербурге (1:1), которая позволила "быкам" пробиться в 1/4 финала Лиги Европы.

- Счастливы, что смогли пройти дальше. Исход противостояния могли решать гораздо раньше - моментов было достаточно. Мы хорошо начали игру, сумели забить, но потом остановились, тем самым придав силы нашему сопернику. Поэтому и получили гол в раздевалку. Пришлось поговорить с ребятами на повышенных тонах - не мог допустить, чтобы команда играла подобным образом.

Начало второго тайма проходило по нашему плану, мы создали момент, но так и не реализовали его. И самое интересное - пенальти, когда Тимо Вернер не сумел переиграть вратаря. А ведь этот эпизод мог решить исход встречи гораздо раньше. Пришлось терпеть до последней секунды, поскольку россияне не отказывался от идеи забить. Тем не менее, мы показали свой потенциал, выиграв противостояния с "Наполи" и "Зенитом" с минимальным преимуществом. И это особое качество, - отметил Хазенхюттль.