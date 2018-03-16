Симоне ИНДЗАГИ: "Футболисты "Лацио" проявили себя с наилучшей стороны"

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пообщался с журналистами после выездной победы в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» (0:2):
 
- Я очень благодарен всем ребятам, которые сегодня выходили на поле в составе нашей команды. Они заслужили эту победу. В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны, было много хороших матчей в нашем исполнении, поэтому я ожидал, что сегодня нам удастся достичь положительного для себя результата. «Динамо» очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, поэтому наша победа становится от этого еще более значимой.
Фото Симоне ИНДЗАГИ: "Футболисты "Лацио" проявили себя с наилучшей стороны"
Симоне Индзаги. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
- Показалось, что Иммобиле сегодня был слишком инертным...
 
- Не согласен с вами. Все наши футболисты проявили себя с наилучшей стороны. Да, Чиро не забил сегодня, но он уделял внимание обороне и организовывал наши атаки. Тем не менее, победу заслужила вся команда.
 


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