Симоне ИНДЗАГИ: "Футболисты "Лацио" проявили себя с наилучшей стороны"

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пообщался с журналистами после выездной победы в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» (0:2):

- Я очень благодарен всем ребятам, которые сегодня выходили на поле в составе нашей команды. Они заслужили эту победу. В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны, было много хороших матчей в нашем исполнении, поэтому я ожидал, что сегодня нам удастся достичь положительного для себя результата. «Динамо» очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, поэтому наша победа становится от этого еще более значимой.

Симоне Индзаги. Фото: fcdynamo.kiev.ua

- Показалось, что Иммобиле сегодня был слишком инертным...