Французский фанат в Бильбао порезал стюарду горло

Испанский стюард пострадал от ультраса марсельского "Олимпика" перед матчем Лиги Европы против "Атлетика" (Бильбао), который закончился победой французского клуба со счетом 2:1.

Как сообщается, у 57-летнего стюарда была порезана шея острым предметом, который, по словам полиции, не был ножом. Происшествие произошло перед одним из входов на стадион. К счастью, рана не представляет никакой опасности для жизни стюарда.

Некоторое время спустя те же фанаты атаковали другого стюарда, молодого, который отделался мелкими порезами руки.

Оба ответственных за эти два инцидента была задержаны полицией и доставлены ??в участок. Пострадавшим была оказана помощь на месте, а затем они были доставлены в больницу.

Однако французы на этом не останавливались. Уже во время игры он начали бросать с верхних рядов факелы, и одним из них обожгли несовершеннолетнюю девочку.

После этого стюарды и полиция отправились на гостевую трибуну, чтобы удалить их со стадиона, после чего возник новый конфликт.