Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига Европы: "Локомотив" снова крупно проиграл "Атлетико" "Локомотив" на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл "Атлетико" (1:5) и вылетел из турнира. В первом тайме на гол Анхеля Корреа ответил Мачей Рыбус. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" После перерыва в составе гостей отличились Сауль, Фернандо Торрес (дважды) и Антуан Гризманн. В первой встрече в Мадриде железнодорожники уступили со счетом 0:3. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне. Лига Европы 1/8 финала Ответный матч "Локомотив" (РоSSия) - "Атлетико" (Испания) - 1:5 (1:1) Голы: Корреа, 16 (0:1). Рыбус, 20 (1:1). Сауль, 47 (1:2). Фернандо Торрес, 65 - с пенальти (1:3). Фернандо Торрес, 70 (1:4). Гризманн, 85 (1:5). "Локомотив": Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, Ант.Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46). "Атлетико": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Годин, Хименес, Филипе Луис (Эрнандез, 62), Сауль (Гризманн, 61), Партей, Габи, Коке, Фернандо Торрес, Корреа. Судьи: Диаш, Соареш, Тавареш, Мигел, Пиньейру (все Португалия). 15 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена". Первый матч - 0:3.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.