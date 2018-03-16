Лига Европы: "Локомотив" снова крупно проиграл "Атлетико"

"Локомотив" на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл "Атлетико" (1:5) и вылетел из турнира.
 
В первом тайме на гол Анхеля Корреа ответил Мачей Рыбус.
Фото Лига Европы: "Локомотив" снова крупно проиграл "Атлетико"
Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
 
После перерыва в составе гостей отличились Сауль, Фернандо Торрес (дважды) и Антуан Гризманн.
 
В первой встрече в Мадриде железнодорожники уступили со счетом 0:3.
 
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне.
 
Лига Европы
 
1/8 финала
 
Ответный матч
 
"Локомотив" (РоSSия) - "Атлетико" (Испания) - 1:5 (1:1)
 
Голы: Корреа, 16 (0:1). Рыбус, 20 (1:1). Сауль, 47 (1:2). Фернандо Торрес, 65 - с пенальти (1:3). Фернандо Торрес, 70 (1:4). Гризманн, 85 (1:5).
 
"Локомотив": Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, Ант.Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).
 
"Атлетико": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Годин, Хименес, Филипе Луис (Эрнандез, 62), Сауль (Гризманн, 61), Партей, Габи, Коке, Фернандо Торрес, Корреа.
 
Судьи: Диаш, Соареш, Тавареш, Мигел, Пиньейру (все Португалия).
 
15 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена".
 
Первый матч - 0:3.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. ФутболРияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. Футбол
Трагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как АсториТрагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как Астори
Буффон уйдет раньше, чем ожидалось. ФутболБуффон уйдет раньше, чем ожидалось. Футбол
Чеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. ФутболЧеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. Футбол
Официально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. ФутболОфициально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Марсель не оставил шансов Атлетику Бильбао в Лиге ЕвропыМарсель не оставил шансов Атлетику Бильбао в Лиге Европы
Лига Европы: Атлетико снова разгромил ЛокомотивЛига Европы: Атлетико снова разгромил Локомотив
Чемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедесталаЧемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедестала
Суперлига: Сенсация в ЗапорожьеСуперлига: Сенсация в Запорожье
Лига чемпионов: "Рома" - "Шахтер" - 1:0Лига чемпионов: "Рома" - "Шахтер" - 1:0
"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов
НХЛ: Чикаго берет реванш у Бостона, Питтсбург снова во главе Столичного дивизионаНХЛ: Чикаго берет реванш у Бостона, Питтсбург снова во главе Столичного дивизиона
Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблицаВолейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
Волейбольная Суперлига: Барком-Кажаны сенсационно уступили ЮракадемииВолейбольная Суперлига: Барком-Кажаны сенсационно уступили Юракадемии
Костюк вышла в финал крупного турнира ITFКостюк вышла в финал крупного турнира ITF
Последние новости
Подгружаем последние новости