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2018-03-15
"Динамо" - "Лацио": НСК "Олимпийский" повысит меры безопасности
15 марта 2018 года на ответном матче 1/8 Лиги Европы между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим) будут повышенные меры безопасности.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Правоохранительные органы повысят меры безопасности на матче: перед турникетами будет расположена линия металодетекторов и будет производиться дополнительный досмотр.
В виду этого, настоятельно просим приходить на стадион заранее. Напоминаем, что ворота стадиона откроются за 2 часа до начала матча, а именно в 18:00!
Так же напоминаем, что завтра будет ограничена работа следующих станций метрополитена: за час до начала матча (в 19:00) станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход пассажиров (поезда будут следовать без остановки), станция "Дворец Спорта" закрыта на выход, а станция "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход.
По завершениb игры, в зависимости от пассажиропотока, может быть ограничен вход пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".
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