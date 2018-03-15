"Динамо" - "Лацио": НСК "Олимпийский" повысит меры безопасности

15 марта 2018 года на ответном матче 1/8 Лиги Европы между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим) будут повышенные меры безопасности.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Правоохранительные органы повысят меры безопасности на матче: перед турникетами будет расположена линия металодетекторов и будет производиться дополнительный досмотр.

В виду этого, настоятельно просим приходить на стадион заранее. Напоминаем, что ворота стадиона откроются за 2 часа до начала матча, а именно в 18:00!

Так же напоминаем, что завтра будет ограничена работа следующих станций метрополитена: за час до начала матча (в 19:00) станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход пассажиров (поезда будут следовать без остановки), станция "Дворец Спорта" закрыта на выход, а станция "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход.