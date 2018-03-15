НХЛ: Защитник Ванкувера выбыл о конца сезона

Эрика Гудбрансона вывели из действующего состава "Ванкувер Кэнакс" в связи с тем, что ему предстоит операция по восстановлению травмированного плеча, сообщает официальный сайт НХЛ. Как ожидается, он выбыл до окончания сезона.

Защитник повредил левое плечо в матче против "Питтсбург Пингвинз" 22 ноября и пропустил 12 игр. Он вернулся в состав 19 декабря и провел еще 31 встречу.

В заявлении "Кэнакс" говорится, что Гудбрансон смог играть благодаря терапии, но после консультаций с врачами клуба 26-летний хоккеист решил лечь на операцию.

В 52 играх нынешнего чемпионата Гудбрансон забросил две шайбы и отдал три голевые передачи, заработав коэффициент полезности минус-7. Он начал сезон в третьей паре, но с начала февраля стал периодически появляться в первой вместе с Александром Эдлером.

"Я считаю, что в последнее время он демонстрировал свой лучший хоккей, - сказал тренер Трэвис Грин. - Гудбрансон играл с травмой в течение долгого времени. Я знаю, что он не хотел досрочно завершать сезон, хотел играть, но решил, что так будет лучше в долгосрочной перспективе".

С декабря Гудбрансон выходил на лед, дополнительно фиксируя левое плечо.

"Он играл в фиксирующем бандаже, а он действует жестко. Конечно, ему было сложно, и поэтому он решился на операцию", - сказал Грин.

Гудбрансон стал игроком "Кэнакс" 25 мая 2016 года. "Ванкувер" получил его, а также право выбора в пятом раунде драфта 2016 года в рамках обмена с "Флорида Пэнтерз", отдав за них нападающего Джареда Маккэна и два выбора (второй и четвертый раунд) на драфте 2016 года. В прошлом сезоне Гудбрансон сыграл всего 30 матчей из-за травмы кисти, которая потребовала операции. Тогда он забросил одну шайбу, отдал шесть голевых передач и заработал коэффициент полезности минус-13.

Нынешний сезон был последним по действующему контракту Гудбрансона, и он мог получить статус неограниченно свободного агента 1 июля. Но 20 февраля хоккеист заключил трехлетний контракт, который будет приносить ему в среднем $4 млн в год.

"Ванкувер" (25-36-9) занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, на 23 очка отстав от зоны плей-офф в Западной конференции.


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