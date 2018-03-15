Лига Европы: Атлетико снова разгромил Локомотив

"Атлетико" еще раз продемонстрировал свое превосходство над "Локомотивом" Юрия Семина, разгромив москвичей еще раз после мадридских 3:0. Уже на 17-й минуте Корреа обыгрался с Коке и точно пробил в левый угол, сняв все вопросы (если они вообще были). Правда, "Локо" быстро забил первый из необходимых пяти мячей - Рыбусю удался превосходный удар издали к досаде вратаря "матрасников" Вернера.

"Локомотив" смог удержать ничейный счет до перерыва, но во втором тайме испанцы сняли все вопросы. Сперва Сауль замкнул прострел Филипе Луиса слева (увы, вскоре бразилец получил травму и покинул поле), а затем свое слово сказал Фернардо Торрес. Ветеран реализовал пенальти за снос Гризманна и забил в правый угол низом после передачи от Корреа.

Точку в матче поставил Гризманн, забросивший мяч в правый угол после классного финта и передачи Корреа. 1:5 - "Локомотив" вылетает из Лиги Европы. "Атлетико" же продолжает свой путь к трофею на правах главного фаворита.

2017-18, Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала.

"Локомотив" - "Атлетико" 1:5 (первый матч - 0:3)



Голы: Анхель Корреа, 17 (0:1); Рыбусь, 20 (1:1); Сауль Ньигес, 47 (1:2); Торрес, 65 (пенальти) (1:3); Торрес, 70 (1:4); Гризманн, 85 (1:5)



"Локомотив": Коченков; Кверквелия; Чорлука (Пейчинович, 75); Денисов И.; Фернандеш; Рыбусь; Миранчук Ан.; Миранчук Ал.; Коломейцев (Тарасов Д., 63); Лысов; Фарфан (Эдер, 46)



"Атлетико": Вернер; Хименес; Годин; Хуанфран Торрес (Врсалько, 46); Филипе Луис (Лукас-Франсуа, 63); Анхель Корреа; Сауль Ньигес (Гризманн, 61); Тейе Партей; Коке; Габи; Торрес

