Финальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 марта

Накануне в Кременчуге состоялся третий матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги между ХК «Кременчук» и «Белым Барсом». Благодаря победе со счётом 5:4 ОТ, хозяева вышли в финал, где будут соперничать за золотые медали с действующим чемпионом страны – «Донбассом».

Согласно календаря соревнований, финальная серия, которая будет проходить до четырёх побед одной из команд, начнётся 18 марта. Преимущество своей площадки в финальной серии будет у победителя регулярного чемпионата – «Донбасса», который будет принимать первый, второй и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи серии.

Матчи 18 и 20 марта состоятся в Дружковке, 23 и 25 марта – в Кременчуге. В случае необходимости пятый матч состоится 28 марта в Дружковке, шестой матч – 31 марта в Кременчуге, седьмой матч – 3 апреля в Дружковке.

Расписание матчей:
18 марта – 17:00
20 марта – 18:45
23 марта – 18:45
25 марта – 16:30
28 марта – 18:45*
31 марта – 16:30*
3 апреля – 18:45*

* если потребуется матч

Напомним, что в прошлом сезоне в финале чемпионата также встретились «Донбасс» и ХК «Кременчук». Тогда победу праздновали дончане, одолев соперника со счётом 4:2 в серии.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. ФутболРияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. Футбол
Буффон уйдет раньше, чем ожидалось. ФутболБуффон уйдет раньше, чем ожидалось. Футбол
Трагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как АсториТрагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как Астори
НХЛ: Тампа побеждает, Вашингтон уступает, Нэшвилл продолжает победную сериюНХЛ: Тампа побеждает, Вашингтон уступает, Нэшвилл продолжает победную серию
Чеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. ФутболЧеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 15 мартаНБА: результаты матчей 15 марта
Житель Коломыи проплыл подо льдом 61 метр и установил рекорд Украины (видео)Житель Коломыи проплыл подо льдом 61 метр и установил рекорд Украины (видео)
УХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-оффУХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-офф
Министр спорта Украины агитирует за бойкот этапа Кубка мира в ТюмениМинистр спорта Украины агитирует за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени
Сборная Украины по биатлону не поедет в ТюменьСборная Украины по биатлону не поедет в Тюмень
НБА: результаты матчей 13 мартаНБА: результаты матчей 13 марта
Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  
Вербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. ФутболВербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. Футбол
Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018
НБА: результаты матчей 12 мартаНБА: результаты матчей 12 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости