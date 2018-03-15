Финальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 марта
Накануне в Кременчуге состоялся третий матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги между ХК «Кременчук» и «Белым Барсом». Благодаря победе со счётом 5:4 ОТ, хозяева вышли в финал, где будут соперничать за золотые медали с действующим чемпионом страны – «Донбассом».
Согласно календаря соревнований, финальная серия, которая будет проходить до четырёх побед одной из команд, начнётся 18 марта. Преимущество своей площадки в финальной серии будет у победителя регулярного чемпионата – «Донбасса», который будет принимать первый, второй и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи серии.
Матчи 18 и 20 марта состоятся в Дружковке, 23 и 25 марта – в Кременчуге. В случае необходимости пятый матч состоится 28 марта в Дружковке, шестой матч – 31 марта в Кременчуге, седьмой матч – 3 апреля в Дружковке.
Расписание матчей:
18 марта – 17:00
20 марта – 18:45
23 марта – 18:45
25 марта – 16:30
28 марта – 18:45*
31 марта – 16:30*
3 апреля – 18:45*
* если потребуется матч
Напомним, что в прошлом сезоне в финале чемпионата также встретились «Донбасс» и ХК «Кременчук». Тогда победу праздновали дончане, одолев соперника со счётом 4:2 в серии.
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