Финальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 марта

Накануне в Кременчуге состоялся третий матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги между ХК «Кременчук» и «Белым Барсом». Благодаря победе со счётом 5:4 ОТ, хозяева вышли в финал, где будут соперничать за золотые медали с действующим чемпионом страны – «Донбассом».

Согласно календаря соревнований, финальная серия, которая будет проходить до четырёх побед одной из команд, начнётся 18 марта. Преимущество своей площадки в финальной серии будет у победителя регулярного чемпионата – «Донбасса», который будет принимать первый, второй и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи серии.

Матчи 18 и 20 марта состоятся в Дружковке, 23 и 25 марта – в Кременчуге. В случае необходимости пятый матч состоится 28 марта в Дружковке, шестой матч – 31 марта в Кременчуге, седьмой матч – 3 апреля в Дружковке.

Расписание матчей:

18 марта – 17:00

20 марта – 18:45

23 марта – 18:45

25 марта – 16:30

28 марта – 18:45*

31 марта – 16:30*

3 апреля – 18:45*

* если потребуется матч

Напомним, что в прошлом сезоне в финале чемпионата также встретились «Донбасс» и ХК «Кременчук». Тогда победу праздновали дончане, одолев соперника со счётом 4:2 в серии.