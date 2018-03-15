Головко: Рассчитываем на 36 игроков. Футбол

Менее чем через неделю молодежная сборная Украины U-21 начнет сбор, который будет предшествовать отборочном матча Евро-2019 с Англией. О том, как будет проходить подготовка к важному поединку, рассказал главный тренер команды Александр Головко.

- Александр Борисович, последний раз мы разговаривали после вашей командировки в Турцию, где вы просматривали кандидатов в «молодежки» на сборах клубов УПЛ. С тех пор прошли уже четыре тура чемпионата Украины. Что изменилось?
- Так же, как и на сборах, в официальных матчах не все ребята имеют игровую практику. Не всегда выходят на поле и наши легионеры. Это, конечно, приходится учитывать.

- В феврале вас беспокоило то, что в «Шахтере» задействован Матвиенко - один из основных исполнителей молодежной сборной. В каком состоянии он находится сейчас?
- Матвиенко, к сожалению, играет не всегда. Я понимаю, что в «Шахтере» происходит ротация, но Николай сделал свой выбор. Будем надеяться, что он останется полноценной боевой единицей не только в «молодежке», но и в первой сборной.

- Новых игроков для своей команды в этих четырех турах УПЛ присмотрели?
- Молодым футболистам сейчас трудно проявить себя, ведь клубы начали решать серьезные задачи в сезоне. Мы рассчитываем на тех, кто уже был в обойме нашей команды. Не хочу сказать, что интересных ребят нет, однако по ним мы лучше проявим терпение с расчетом на будущее.

- Что касается обоймы, вы ранее говорили о 40 исполнителях, которых держите в поле зрения ...
- На данном отрезке сезона, слава Богу, обошлось без травм. Сейчас мы рассчитываем на 36 игроков - и этим ограничимся. Не стоит забывать, что некоторые из них могут остаться в первой сборной.

- С Андреем Шевченко поддерживаете контакт по кадровому вопросу?
- Конечно. С Шевченко мы все согласовываем. Первая сборная - в приоритете. Хороших молодых игроков у нас не так много. После матча национальной команды с Саудовской Аравией в «молодежку» присоединятся несколько футболистов, которые, надеюсь, нам помогут. Будем консультироваться с Андреем Шевченко в телефонном режиме.

- Сколько подопечных вызовете на сбор уже сейчас?
- 20. Часть из них приедет из-за границы. Кто-то из ребят прибудет 18 марта, кто-то - 19-го. А за границу на товарищеский поединок со Словенией отправимся, как и планировали, 20-го числа.

- На кого из легионеров рассчитываете?
- Вообще мы решили задействовать пять игроков, выступающих за рубежом. Это Василий Кравец, Артем Довбик, Юрий Вакулко, Валерий Лучкевич и Иван Зотько.

- Вы по-прежнему следите за клубом второй лиги «Днепр-1», за который выступает много молодых футболистов?
- Да, и эти ребята способны прогрессировать и дальше. К тому же у них будет большой стимул проявить себя - полуфинал Кубка Украины. Я общаюсь и с наставником «Днепра-1» Дмитрием Михайленко, и с главным тренером юношеской сборной Украины (U-19) Александром Петраковым, под руководством которого также много талантливых ребят.

- Насколько сейчас молодежная сборная Украины готова бороться с Англией в отборочном матче Евро-2019?
- Нам предстоит сложный поединок с англичанами. Я уже давно готов к этому противостоянию. А вот с кем мы будем готовиться к нему, окончательно решим после спарринга со Словенией, который состоится 22 марта. На последнем этапе подготовки важно решить проблемы с обороной. В целом молодежная сборная Украины должна подойти к матчу с Англией в хорошем тонусе.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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