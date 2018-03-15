CIES вывел зависимость между доморощенными игроками и легионерами. Футбол

Опубликован новый «Месячный отчет» Международного центра спортивных исследований (CIES).

Анализ снова посвящен теме количества своих воспитанников в составах команды топ-31 европейских чемпионатов. Швейцарские аналитики не просто подсчитали цифры, но и попытались установить связь между тем, как клубы относятся к своей молодежи и как это помогает им - мешает - выигрывать титулы.

Сначала об общих данных и «сухой статистике». По определению ФИФА, «доморощенный футболист» (club-trained player) - это игрок, который в 15-21-летнем возрасте находился в составе клуба минимум три года. Из исследований CIES следует, что в 2009-2017 годах в составах команд Чемпионата УПЛ выступало 22,8% своих "питомцев". Это, надо признать, далеко не самый высокий показатель, хотя и далеко не самый низкий.

Некий парадокс вот в чем: другие данные CIES утверждают, что в тот же период времени в составах команд, которые выигрывали Чемпионат Украины, выступали 23,9% своих воспитанников. Здесь показатель выше, хотя в отчетный период победителями отечественной лиги становились «Динамо» и «Шахтер», в рядах которых было много легионеров.

Теперь о соотношении: специалисты CIES доказывают, что не существует прямой жесткой зависимости между количеством доморощенных игроков в составе конкретного клуба и его успеваемостью. Так, большинство «трофейных» команд последнего десятилетия (в частности, «Барселона», «Реал») имеют в рядах много своих воспитанников. Впрочем, с обратной стороны видим «Ювентус», «Баварию» и другие успешные клубы, которые ориентируются на футбольный «экспорт» ...