НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Бадди Хилда (Оклахома), Де`Аарон Фокса (Сакраменто), Уэсли Ивунду (Орландо), Джейсона Тейтума (Бостон) и Лонзо Болла (Лейкерс).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата.

Голден Стэйт - Лейкерс - 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)
Орландо - Милуоки - 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)
Бостон - Вашингтон - 124:125 (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 9:9, 9:10)
Сакраменто - Майами - 123:119 (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)


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