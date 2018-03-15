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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Бадди Хилда (Оклахома), Де`Аарон Фокса (Сакраменто), Уэсли Ивунду (Орландо), Джейсона Тейтума (Бостон) и Лонзо Болла (Лейкерс). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата. Голден Стэйт - Лейкерс - 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)

Орландо - Милуоки - 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)

Бостон - Вашингтон - 124:125 (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 9:9, 9:10)

Сакраменто - Майами - 123:119 (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)

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