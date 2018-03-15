Муту: У Ибрагимовича нет никакой травмы - у него испортились отношения с Моуринью. Футбол

Известный в прошлом нападающий Адриан Муту, выступавший за "Челси", "Ювентус" и "Фиорентину", рассказал о конфликте в "Манчестер Юнайтед". По словам 39-летнего румына, шведский форвард Златан Ибрагимович побил горшки с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

- Меня не волнует Жозе Моуринью. Его команды всегда играли сугубо на результат, отчего никто не рассчитывал на красивый футбол. У меня есть информация, что у Ибрагимовича нет никакой травмы - у него просто испортились отношения с Моуринью, - сказал Муту, выступавший с Иброй за "Старую Синьору", в интервью изданию Telekom Sport.

Напомним, 36-летний Ибрагимович принял участие в 5 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, так и не отметившись результативными действиями.


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