Чемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедестала

Уже давно украинские мастера малой ракетки не удостаивались наград на самых престижных континентальных форумах.
 
И вот, наконец, приятное сообщение пришло из Минска, где завершился чемпионат Европы среди молодежи (U-21). Там наша соотечественница Соломия Братейко из Жовквы Львовской области, выступая в парном разряде вместе с полькой Наталией Байор, завоевали золото континентальной чеканки.
Фото Чемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедестала
Соломия БРАТЕЙКО. Фото: tabletennis.org.ua
 
Этот интернациональный дуэт, сеянный под №4 в рейтинге турнира, в стартовом матче обыграл 13-ю пару в составе Валентины Щербатых/Елены Захария (РоSSия/Румыния) - 3:0 (11, 8, 4), а потом в 1/4 финала также «под ноль» по сетам взял верх над 12-й,хорватской Дорина Сребняк/Андреа Павлович - 3:0 (12, 4, 9).
 
Уже обеспечив себе, как минимум, бронзу, Братейко и Байор в очень напряженном полуфинале вырвали победу у неоднократных призеров Европы из второго сеянного румынского тандема Адина Диакону/Андреа  Драгоман - 3:2 (-5, 6, -9, 3, 8). Наконец, в финальном поединке Соломия и Наталия превзошли «всухую» по партиям 3:0 (8, 9, 6) сильную бельгийскую пару фаворитов в составе китаянки Лисы Лун и Марго Деграф.
 
Уроженка села Андреевка Буского района Львовской области Соломия Братейко, которой накануне 24 февраля исполнилось 19 лет, левша, исповедует в остроатакующий стиль игры. До выступления в столице Белоруссии каких-то особых наград на международной арене не удостаивалась. Ну, была бронзовым призером турнира в Чехии и открытого чемпионата Польши. Перед поездкой в Минск воспитанница тренера Виктора Дидуха из Львовской ШВСМ на чемпионате Украины собрала урожай из трех медалей - двух золотых (в паре и миксте), серебряной (в одиночном разряде). В чемпионате страны среди клубов суперлиги выступает за СК ЛИРС (Жовква).
 
- Было очень страшно играть в финале, - рассказала Соломия Братейко. - Но сейчас, когда все позади, я просто счастлива. Я никогда раньше не занимала первое место в соревнованиях такого уровня. И, по сути, это первая моя серьезная победа. Те усилия, что я вложила во все сыгранные здесь матчи, однозначно стоили того... 
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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